Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Опубликованы кадры северного сияния над Россией из космоса
Космонавт Вагнер показал кадры северного сияния над Россией с МКС
Космонавт Иван Вагнер опубликовал яркие кадры северного сияния, снятые с МКС, отметив наступление сезона полярных сияний над Россией.
Вагнер в своем Telegram-канале поделился впечатляющими кадрами северного сияния, сопровождением к которым стали его слова о том, что октябрь продолжает радовать жителей многих регионов России этим природным феноменом. «Мы на МКС не можем не делиться такой красотой. А кто из вас и где уже успел поймать свою Аврору в этом году?» – добавил он.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на фоне поступления плазмы от солнечной вспышки X класса на Земле продолжается магнитная буря, которая, по прогнозам, усилится и может вызвать полярные сияния в средних широтах России.
Напомним, в сентябре к модулю российского сегмента МКС «Рассвет» пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-26», на борту которого находятся космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.