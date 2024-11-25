Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Ученые зафиксировали вспышку M94 на Солнце, близкую к классу Х

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Института прикладной геофизики сообщили, что 25 ноября в 10.42 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована мощная солнечная вспышка M9.4, передает ТАСС. Вспышка продолжалась 34 минуты и практически достигла класса Х, который характеризуется максимальной мощностью излучения.

Кроме этой вспышки в тот же день были зафиксированы еще две менее мощные вспышки – М1.1 и М1.8, что также может свидетельствовать о повышенной активности солнечного диска.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс имеет мощность в десять раз больше предыдущего.

Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури. Такие явления способны влиять на работу спутников и системы связи, а также вызывать полярные сияния в высоких широтах.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что солнечная активность за дни проявилась в 20 вспышках класса М, энергия которых сравнима с пятью вспышками высочайшего класса Х.

1 ноября на Солнце были зарегистрированы четыре мощные вспышки, среди которых одна достигла класса X2.0, а три других относятся к классу M.

НА фоне этого комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете, разрушилась при прохождении перигелия 28 октября, что лишило жителей Северного полушария возможности наблюдать за ней.