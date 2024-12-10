Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку
На Солнце зафиксировали вспышку М64, вызвавшую нарушение радиосвязи
Солнечная вспышка класса M6.4, зафиксированная 10 декабря, вызвала нарушение КВ-радиосвязи, она продолжалась 19 минут и могла спровоцировать магнитные бури на Земле.
Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M, передает ТАСС. Это событие произошло 10 декабря в 9.48 по московскому времени. Вспышка имела мощность M6.4 и продолжалась 19 минут, что сопровождалось нарушениями в коротковолновой радиосвязи.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности их рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз, что делает класс M довольно значительным событием.
Такие вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда эти облака достигают Земли, они способны вызывать магнитные бури, которые могут влиять на работу спутников и радиосвязи. Сообщения о таких событиях крайне важны для прогнозирования геомагнитных возмущений и обеспечения безопасности технологий, зависящих от радиосигналов.
В начале декабря на Солнце была зафиксирована вспышка класса M2.3 в рентгеновском диапазоне, вызвавшая магнитные бури на Земле.
До этого сообщалось, что на Солнце произошла вспышка M9.4, близкая к классу Х, с рентгеновским излучением, событие длилось 34 минуты и сопровождалось еще двумя вспышками – М1.1 и М1.8
А месяц назад проявилась в 20 вспышках класса М, энергия которых сравнима с пятью вспышками высочайшего класса Х.