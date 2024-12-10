Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку

На Солнце зафиксировали вспышку М64, вызвавшую нарушение радиосвязи

Tекст: Мария Иванова

Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M, передает ТАСС. Это событие произошло 10 декабря в 9.48 по московскому времени. Вспышка имела мощность M6.4 и продолжалась 19 минут, что сопровождалось нарушениями в коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности их рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз, что делает класс M довольно значительным событием.

Такие вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда эти облака достигают Земли, они способны вызывать магнитные бури, которые могут влиять на работу спутников и радиосвязи. Сообщения о таких событиях крайне важны для прогнозирования геомагнитных возмущений и обеспечения безопасности технологий, зависящих от радиосигналов.

В начале декабря на Солнце была зафиксирована вспышка класса M2.3 в рентгеновском диапазоне, вызвавшая магнитные бури на Земле.

До этого сообщалось, что на Солнце произошла вспышка M9.4, близкая к классу Х, с рентгеновским излучением, событие длилось 34 минуты и сопровождалось еще двумя вспышками – М1.1 и М1.8

А месяц назад проявилась в 20 вспышках класса М, энергия которых сравнима с пятью вспышками высочайшего класса Х.