На Солнце произошла мощная вспышка M16

На Солнце произошла вспышка M16, уровень влияния на ионосферу поднялся до R1 по шкале R5

Tекст: Мария Иванова

На Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности, сообщает ТАСС. Специалисты из Института прикладной геофизики сообщили, что 19 декабря в 13.38 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.6 в группе пятен 3924 (S19W74). Продолжительность этой вспышки составила 36 минут.

После данного события уровень влияния рентгеновских всплесков на ионосферу Земли увеличился до R1, что по шкале воздействия на Землю является низким уровнем. Эта шкала состоит из пяти уровней, где R5 считается экстремально высоким.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на классы A, B, C, M и X. Каждый следующий класс мощнее предыдущего в десять раз. Минимальный класс A0.0 соответствует излучению мощности 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При вспышках часто происходит выброс солнечной плазмы, которая может достигать Земли и вызывать магнитные бури.

Ранее солнечная вспышка класса M2.3, зафиксированная 4 декабря, вызвала магнитные бури на Земле, а вспышка класса M6.4, произошедшая 10 декабря, вызвала нарушение КВ-радиосвязи.