Сильная магнитная буря началась на Земле

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Такой уровень означает высокую степень возмущенности магнитного поля, что может повлиять на работу различных систем и вызвать полярные сияния в средних широтах.

Специалисты объясняют, что уровень G3 по шкале магнитных бурь обозначает сильные магнитные колебания. Это может привести к сбоям в работе энергетических систем, включая ложные тревоги в предохранительных устройствах и перегрев масляных трансформаторов. Также существует вероятность нарушений в спутниковой и радиосвязи.

Однако кроме технических проблем, магнитная буря может вызвать полярные сияния, которые будут видны в средних широтах. Это явление обычно наблюдается в более северных регионах, но при таком уровне возмущенности оно может распространиться южнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, магнитная буря класса G1, которая считалась слабой, начала свое воздействие в первый день нового года.

Магнитная буря, по прогнозу, могла начаться 31 декабря, достигнув пика к полудню, с ослаблением к вечеру и полным завершением утром 1 января.

На Солнце утром 29 декабря произошла мощная вспышка класса X1.1, продолжавшаяся около получаса и достигшая пика в 10.18 по московскому времени.