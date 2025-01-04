Три мощные вспышки X класса произошли на Солнце

На Солнце зафиксированы три вспышки X класса, последняя достигла X18

Tекст: Мария Иванова

Три мощные вспышки класса X были зафиксированы на Солнце, сообщает РИА «Новости».

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что последняя из них достигла максимума в 15.48 по московскому времени и получила предварительный балл X1.8. Это третья вспышка такого уровня за последние сутки, предыдущие две наблюдались накануне в 14.39 и в тот же день ночью в 1.41, их уровень составил X1.2 и X1.1 соответственно.

По словам ученого, активная область номер 3947 на Солнце, где произошли эти вспышки, находится в северном полушарии и постепенно перемещается в сторону линии Солнце-Земля, что может привести к воздействию на нашу планету. В последние дни декабря Солнце демонстрирует повышенную активность, и 1 января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4, а сегодня утром – уровня G1. Геомагнитные возмущения ожидаются также в течение ближайших суток.

Между тем Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что магнитная буря, начавшаяся утром на Земле, прекратилась, но в течение ближайших суток возможны кратковременные периоды слабых бурь.

Геомагнитное поле в настоящее время находится в слабо возмущенном состоянии, что может привести к дальнейшим изменениям магнитосферы Земли. Ученые продолжают мониторинг активности Солнца и прогнозируют возможное увеличение влияния на планету, если активность сохранится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце зафиксировали шесть мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х1.1, которая длилась 24 минуты и стала второй подобной за январь, ранее сообщалось, что в пятницу на Солнце была зафиксирована вспышка класса Х1.2, продолжавшаяся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

В субботу утром на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, когда индекс Кр, показывающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг пяти единиц, ожидается, что в течение дня геомагнитное поле останется преимущественно слабо возмущенным.