На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М

Вспышка M27 на Солнце увеличила влияние рентгеновских всплесков на Землю

Tекст: Мария Иванова

Вспышка класса М2.7 на Солнце была зарегистрирована Институтом прикладной геофизики 27 января, передает ТАСС. Событие произошло в 11.12 по московскому времени и длилось 36 минут. Такой класс вспышек свидетельствует о значительном увеличении рентгеновского излучения.

По данным мониторинга, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до уровня R1, который считается слабым по пятибалльной шкале. Максимальный уровень воздействия обозначается как R5 и является экстремальным.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс увеличивает мощность излучения в десять раз. Вспышки могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которые могут достичь Земли и спровоцировать магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Солнце зафиксирован уникальный феномен: выброс черной структуры, связанный с нейтральным водородом, который наблюдали в течение трех часов.

До этого на Солнце зафиксирована вспышка класса М3.3, которая длилась 48 минут и произошла в группе пятен 3967.

А 17 января на Солнце зарегистрировали третью за день вспышку класса M2.1, длительность которой составила 13 минут, она произошла в группе пятен 3964.