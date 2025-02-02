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На Солнце произошли четыре мощные вспышки
На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М
Четыре вспышки класса М произошли на Солнце, самая мощная из которых достигла класса M5.1 и была зарегистрирована 2 февраля в 17.04 в группе пятен 3977.
Как сообщает ТАСС, в минувшее воскресенье на Солнце были зафиксированы четыре вспышки предпоследнего класса мощности М. Самая мощная вспышка дня, M5.1, произошла в 17.04 по московскому времени и длилась десять минут.
Ученые из Института прикладной геофизики сообщили, что помимо вспышки M5.1, были зарегистрированы еще три вспышки: М1.4, М1.2 и М2.7. Главным источником солнечной активности стали крупные группы пятен, находящиеся в северном полушарии Солнца.
По классификации солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный класс A0.0 имеет мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, способна вызывать магнитные бури.
Напомним, серия солнечных вспышек, включая вспышку предпоследнего класса М, была зафиксирована 31 января в одной группе солнечных пятен.