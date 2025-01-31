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На Солнце зафиксировали серию вспышек разной мощности
На Солнце зарегистрировали вспышку класса М и шесть вспышек класса С
Серия солнечных вспышек, включая вспышку предпоследнего класса М, была зафиксирована 31 января в одной группе солнечных пятен, сообщили в Институте прикладной геофизики.
В пятницу на Солнце произошла серия вспышек разной мощности. Вспышка класса М1.0 была зарегистрирована в 9.10 по московскому времени и длилась 32 минуты. Она произошла в группе пятен 3976 на солнечной поверхности, передает ТАСС.
По данным Института прикладной геофизики, кроме вспышки М, в тот же день произошло шесть вспышек класса С. Первая из них, мощностью С4.1, была зафиксирована в 00.25. Все вспышки произошли в той же группе пятен, что и вспышка класса М.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на классы A, B, C, M и X. Самый слабый класс A0.0 соответствует излучению мощностью 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждое последующее увеличение класса означает рост мощности в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром 29 января в группе пятен 3977 была зафиксирована мощная вспышка класса M1.0, продолжавшаяся 48 минут. Ранее, 27 января, на Солнце была зафиксирована вспышка класса M2.7, продолжавшаяся 36 минут, что привело к повышению уровня влияния рентгеновских всплесков на ионосферу Земли до R1 по пятибалльной шкале.
Кроме того, на прошлой неделе на Солнце наблюдался уникальный феномен в виде выброса черной структуры, связанной с нейтральным водородом.