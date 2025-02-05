Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
На Солнце произошли две мощные вспышки
Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце
Две вспышки на Солнце класса M1.2 и M2.7, зарегистрированные 5 февраля, могут влиять на Землю в течение двух-трех дней, создавая риск магнитных бурь из-за выбросов солнечной плазмы, предупредили ученые.
Утром 5 февраля на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности. Первая вспышка M1.2 была зарегистрирована в 6.15 по московскому времени, сообщает ТАСС. Она длилась десять минут. Вторая вспышка M2.7 произошла в 10.50 и продолжалась 13 минут. Оба явления зарегистрированы в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, активные центры, где произошли вспышки, будут напрямую воздействовать на Землю еще два-три дня.
Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Они делятся на классы A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С увеличением класса мощность возрастает в десять раз. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда эти облака достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури.
Напомним, накануне на Солнце были зафиксированы четыре мощные вспышки класса M, в том числе самая сильная M2.7, три из которых произошли в группе пятен 3981. Днем ранее на Солнце произошло семь вспышек предпоследнего класса мощности, самая сильная из которых достигла уровня M8.8. А 2 февраля на Солнце произошли четыре вспышки класса М, самая мощная из которых достигла класса M5.1 и была зарегистрирована в 17.04 в группе пятен 3977.