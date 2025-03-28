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На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла вспышка сильнейшего класса Х без угрозы для Земли
На Солнце зарегистрирована мощная вспышка уровня X1.1, которая пока не представляет опасности для Земли, но ученые предупреждают о возможных последствиях в будущем.
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отметил, что подобные события не происходили более месяца, последняя аналогичная активность наблюдалась 23 февраля, передает РИА «Новости».
Богачев уточнил, что вспышка произошла на восточном краю Солнца и не угрожает Земле. «На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень – X1.1. Событий такого класса на Солнце не наблюдалось более месяца», – сообщил он.
Тем не менее ученый предупредил, что место формирования вспышки вскоре окажется вблизи линии Солнце – Земля. Если это событие предшествует новой серии активности, влияние на Землю может стать ощутимым с середины следующей недели.
Напомним, 27 февраля на Земле зафиксировано возмущение магнитного поля, достигшее умеренного уровня G2, что связано с нахождением планеты в зоне действия корональной дыры, это состояние сохранялось до 2 марта.