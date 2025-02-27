Магнитная буря началась на Земле

Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли до уровня G2 по пятибалльной шкале

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Института прикладной геофизики зафиксировали возмущение магнитного поля Земли, передает ТАСС. Магнитная буря уже достигла умеренного уровня, оцениваемого на уровне G2 по пятибалльной шкале мониторинга, где G5 обозначает «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Эти колебания магнитного поля начались в четверг и связаны с влиянием корональной дыры на Солнце. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта. Это обстоятельство может привести к дальнейшему увеличению геомагнитной активности.

Также было зафиксировано слабое возмущение магнитного поля Земли, которое получило оценку G1. Специалисты продолжают следить за ситуацией, чтобы предоставлять актуальные данные и прогнозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля будет находиться под влиянием корональной дыры на Солнце до 2 марта, что может вызвать умеренные геомагнитные возмущения, скорость солнечного ветра уже превышает 600 км/с, сообщили ученые.

Ранее Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.