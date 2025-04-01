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На Солнце произошла вспышка класса M56
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса M56 длительностью 16 минут
На Солнце 1 апреля в 9.46 мск зафиксирована вспышка M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшаяся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности.
В Институте прикладной геофизики (ИПГ) зарегистрировали вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС. Событие произошло 1 апреля в 9.46 и продлилось 16 минут. Вспышка M5.6 была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4046, расположенной на координатах N02E29.
Ранее ученые отмечали рост солнечной активности, и группа пятен 4048 регистрирует наиболее сильные серии взрывов. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. При этом, минимальный класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс увеличивает мощность в десять раз.
Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они могут вызвать магнитные бури, что может повлиять на работу технических систем на планете и здоровье людей.
Накануне на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М, что свидетельствует о продолжающемся росте солнечной активности, охватывающей оба полушария светила.
Ранее зарегистрировали вспышку уровня X1.1, которая пока не представляет угрозы для Земли, однако ученые подчеркивают возможные будущие последствия.