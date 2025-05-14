Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка класса X25
На Солнце 14 мая зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку класса X2.5, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле.
Новая вспышка высочайшего класса X была зафиксирована на Солнце 14 мая, передает ТАСС.
Как сообщили в Институте прикладной геофизики, «14 мая в 11.19 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5».
Кроме того, специалисты отметили появление еще двух солнечных вспышек – М5.3 и М1.2.
Ранее, 13 мая, наблюдалась первая с 28 марта вспышка того же самого X-класса. Солнечные вспышки делят по мощности на пять классов: A, B, C, M и X, где X – самый мощный.
Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, это может вызывать магнитные бури.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вспышка класса M5.3 в группе пятен 4087, которая длилась 37 минут.
12 мая специалисты зафиксировали вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, продолжавшуюся 11 минут и вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.
В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, однако число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.