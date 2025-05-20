Синоптики спрогнозировали жаркое и сухое лето по всей России

Tекст: Мария Иванова

Средняя температура летом 2025 года на всей территории России будет выше нормы на два-три градуса, передает ТАСС со ссылкой на синоптиков «Яндекс. Погоды».

Специалисты отмечают, что аномально жаркая погода затронет все крупные города, включая Москву, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород. Особенно резкое потепление ожидается в арктической зоне, а также в районах Карского моря, моря Лаптевых и на их побережьях.

Синоптики предупреждают, что в ряде регионов страны возможна засуха. Существенное сокращение осадков прогнозируется в Москве, Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, а также в Причерноморье, на Северном Кавказе, в Крыму и в ряде областей Центральной и Северо-Западной России. Высокий риск засушливого лета отмечается в Ростовской области, где количество осадков может быть в три раза ниже нормы и составить всего около 40 миллиметров.

«Особенно сухое лето ждет Ростовскую область: здесь может выпасть в три раза меньше осадков, чем обычно – около 40 мм. Это число ниже даже прошлогодних минимальных показателей», – рассказали в «Яндекс. Погоде». В Волгограде, Краснодаре и Воронеже дождей ожидается в два раза меньше нормы, а в Москве и Нижнем Новгороде – в полтора раза меньше, чем обычно.

В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке, включая Камчатку, Курильские острова, Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края, а также частично Бурятию, ожидается увеличение количества осадков по сравнению с последними годами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этой недели синоптики прогнозировали в Центральной России похолодание до плюс 17 градусов и сильные дожди.

Между тем в апреле температура в регионах страны превысила климатические нормы, особенно в Якутии и Сибири.