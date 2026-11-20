И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Тиктокер в костюме Бэтмена получил запрет на посещение центра Франкфурта
Немецкая полиция запретила тиктокеру в костюме Бэтмена появляться во Франкфурте
Немецкий тиктокер Юнес получил запрет от полиции на появление в центре Франкфурта после участия в акциях протеста молодежного движения Gen Z regelt в костюме Бэтмена, сообщили активисты движения.
Блогеру запретили посещать центральную часть Франкфурта до 5 января из-за участия в протестах, передает РИА «Новости». Во время молодежной акции 31 октября тиктокер находился в толпе протестующих в костюме Бэтмена.
В местном отделении движения добавили, что сотрудники полиции также пришли домой к активисту и обязали его явиться в участок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция задержала 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения в Берлине.
В прошлом месяце сотрудники правоохранительных органов Кельна применили водометы против участников акции.
Масштабные демонстрации молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы.