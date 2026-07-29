Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.5 комментариев
Лавров оценил противостояние России и Запада цитатой из «Брата-2»
За исходом украинского конфликта с замиранием сердца следит весь мир, пытающийся осознать, в чем сегодня заключается истинная сила на международной арене, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров высказался о текущей геополитической ситуации, передает «Первый канал».
«Это не то что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, «в чем сила, брат» и «где сила, брат», перефразируя Сергея Бодрова», – отметил министр.
По утверждению дипломата, отечественные телевизионные каналы открыто демонстрируют замыслы западных государств. Он подчеркнул важность понимания этих процессов в условиях, когда против страны ополчился весь так называемый цивилизованный мир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на консолидацию западного мира против России.
На недавней встрече с Марко Рубио глава МИД заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.
Весной руководитель внешнеполитического ведомства назвал киевский режим геополитическим тараном западных стран.