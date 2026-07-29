Tекст: Ольга Иванова

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров высказался о текущей геополитической ситуации, передает «Первый канал».

«Это не то что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, «в чем сила, брат» и «где сила, брат», перефразируя Сергея Бодрова», – отметил министр.

По утверждению дипломата, отечественные телевизионные каналы открыто демонстрируют замыслы западных государств. Он подчеркнул важность понимания этих процессов в условиях, когда против страны ополчился весь так называемый цивилизованный мир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на консолидацию западного мира против России.

На недавней встрече с Марко Рубио глава МИД заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

Весной руководитель внешнеполитического ведомства назвал киевский режим геополитическим тараном западных стран.