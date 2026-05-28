Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Российские операторы дронов сорвали атаку ВСУ под Воздвижевкой
Операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытавшиеся атаковать российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал заместитель командира отряда «Шторм-1» с позывным «Мафан».
Заместитель командира отряда «Шторм-1» с позывным «Мафан» сообщил, что украинские диверсанты намеревались скрытно подойти к российским бойцам и выбить их из занятых зданий. «Одного парня с дома пытались выкурить нашего, занять дом. Вовремя их определили, сразу отправили туда FPV-расчеты», – рассказал военнослужащий.
В момент нападения боец, удерживавший позицию, оперативно доложил о контакте с противником. В это время операторы беспилотников уже контролировали обстановку и координировали огневую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с этим успехом.
Месяцем ранее украинские подразделения понесли колоссальные потери при попытках удержать данное село.