Эксперт назвала простой способ быстро снять стресс

Эксперт Орлова назвала простой способ быстро снять стресс
Удержание кубика льда в руках или умывание холодной водой помогает экстренно снизить физиологическое возбуждение и успокоить нервную систему.
Резкое охлаждение кожи активирует так называемый нырятельный рефлекс млекопитающих, передает Газета.Ru. Об этом сообщила клинический психолог Пироговского университета Екатерина Орлова.
«В структуре навыков проживания негативных эмоциональных состояний температурный компонент рядом зарубежных ученых квалифицируется как метод экстренного снижения физиологического возбуждения», – рассказала специалист.
По словам эксперта, воздействие холода вызывает сужение сосудов и замедляет сердцебиение. В результате парасимпатический отдел нервной системы берет верх над симпатическим, который отвечает за панику, что буквально притормаживает возбуждение и помогает человеку успокоиться.
