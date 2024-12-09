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Стало известно о методике релаксации с Чернобыльской АЭС
Стало известно о методике саморелаксации, примененной на Чернобыльской АЭС
Психиатр Рафаэль Мирзабекян рассказал о методике быстрого самогипноза для релаксации, внедренной на Чернобыльской АЭС, которая позволяет достичь состояния покоя за несколько минут при помощи фокусировки на кончиках пальцев.
Как пишет «Газета.ру», существует методика экспресс-релаксации, внедренная на Чернобыльской АЭС, которая позволяет быстро достичь состояния покоя. Врач-психиатр Рафаэль Мирзабекян объяснил, что достаточно сфокусировать внимание на кончиках пальцев и возникающих в них ощущениях. «Ощущения в кончиках пальцев связаны с кровотоком, но в норме мы его не чувствуем», – пояснил он. При фокусировании внимания ощущения усиливаются, способствуя трансовому состоянию и успокоению человека.
Методика представляет собой форму самогипноза. Аналогичная техника – аутогенная тренировка – сочетает медитативные практики с формулами самовнушения. Основы аутогенной тренировки были разработаны берлинским невропатологом Иоганном Генрихом Шульцем, который рекомендовал внушать себе мысли о тепле и тяжести рук. Это помогает смещать внимание на внутренние ощущения, способствуя расслаблению и внутреннему фокусу.
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