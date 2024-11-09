Психолог рассказала о пользе видео с котиками

Психолог: Видео с котиками помогает снизить стресс за счет позитивного настроя

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет радио Sputnik, психолог объяснила, что различный контент в социальных сетях, особенно новости на политическую и медицинскую тематику, может повышать уровень стресса у людей. Психолог отмечает, что это связано с тем, что такие темы подрывают чувство безопасности, вызывая стрессовые реакции и усугубляя эмоциональное состояние.

Тур подчеркнула важность настройки ленты в социальных сетях, чтобы избежать стресса. По ее словам, предпочтение стоит отдавать позитивному контенту, например, видео с животными или юмористическим роликам. «Видео с котиками действительно имеет терапевтический эффект, смещая эмоциональный фон в сторону позитивных переживаний», – заявила психолог.

Она добавила, что управление входящей информацией и осознанный фокус внимания на позитиве способствуют психогигиене – процессу, необходимому для работы со стрессом. Тур также советует практиковать нейромедитацию, чтобы снижать стресс и улучшать качество жизни. «Включите спокойную музыку, примите удобное положение и наблюдайте за своими внутренними ощущениями», – рекомендует она.

Ранее психотерапевт объяснил, что паническая атака может проявляться через внезапное чувство страха, сопровождающееся учащенным сердцебиением, потоотделением и чувством удушья, и порекомендовал людям, испытывающим такие симптомы, обратиться за профессиональной помощью.