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Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
Психотерапевт Кульгавчук назвал основные симптомы панических атак
Если профильный врач не может поставить диагноз – анализы нормальные, патологий нет, а недомогание налицо, то его причиной может быть паническая атака. О том, как ее распознать, газете ВЗГЛЯД рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«Люди часто недооценивают роль психики в проявлениях болезней и часто до последнего не признают, что нужно обращаться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Изучая себя на многочисленных обследованиях, часто считают, что врач-кардиолог некомпетентен, и ищут все нового и нового специалиста. Некоторые опытные коллеги в начале этого пути рекомендуют консультацию врача-психотерапевта, но даже здесь не все сразу пациенты готовы прислушиваться к этой рекомендации», – говорит Кульгавчук.
Он подчеркивает, что первым признаком, что ваш врач – это психотерапевт, может быть то, что врачи других специальностей не видят объективных признаков патологии в своей компетенции. То есть анализы пациента в норме, прямых объяснений болей или иных признаков заболеваний нет. По словам собеседника, опытный клиницист на этапе сбора анамнеза может понять причинно-следственные связи и показать эту картину пациенту.
«Панические атаки появляются в связи с совокупностью факторов, как это часто бывает в медицине. Это могут быть и тревожно-мнительные черты характера, и склонность к перфекционизму, ипохондрии, нарушение режима труда и отдыха, дистресс, фаза выгорания», – рассказывает врач.
При этом, по его словам, пациент сам зачастую провоцирует их интенсивность: «При первых проявлениях, например, болей в грудной клетке или недостатке кислорода, человек начинает более тщательно «прислушиваться» к симптоматике, тем самым косвенно увеличивает интенсивность восприятия этих симптомов. И это формирует замкнутый круг. Человек, испытав неприятные ощущения, начинает ждать их». В ряде случаев триггером к развернутой панической атаке могут быть разные факторы – большое скопление людей, большие или, наоборот, замкнутые пространства, например, лифт, самолет, метро.
Отчасти в появлении панических атак играет роль наследственность, предупреждает психотерапевт. Про его словам, тревожная мнительность действительно может передаваться из поколения в поколение. Наблюдения показывают, что среди близнецов процентное соотношение весьма высоко – если болеет один, то в 60% случаев заболеет и второй близнец.
«Чаще паническим атакам подвержены женщины, поскольку от природы они более эмоциональны и впечатлительны. Женщины страдают от этого эмоционального состояния в 2-3 раза чаще, чем мужчины», – делится Кульгавчук. Также он отмечает, что панические атаки чаще встречаются в крупных городах с высоким темпом жизни и у людей с уровнем интеллекта выше среднего. Они чаще всего возникают у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.
Симптомы панической атаки
«Во время панической атаки человек часто ощущает учащение сердцебиения, появляются сложности с дыханием, на лбу может выступить холодный пот, наблюдается тремор рук. Поэтому для борьбы с таким состоянием в первую очередь необходимо постараться восстановить дыхание. Вдох – на четыре счета, выдыхаем на два», – рекомендует врач.
Во время панической атаки следует пить как можно больше воды, продолжает специалист. Также нужно постараться отвлечься от внутренних переживаний и ощущений: вспомнить что-то, перевести внимание на внешние факторы. Некоторым помогает самомассаж или принятие каких-то положений тела. Важно помнить, что атака, не «разгоняемая» человеком, обычно проходит за 5–15 минут, и иногда нужно просто переждать ее.
«Но если человек хоть раз испытал паническую атаку, то после успокоения все же стоит системно проработать вопрос с врачом-психотерапевтом. Важно научиться отслеживать мысли, восприятие, отладить сон, повысить адаптивность. Часто бывает необходима и лекарственная поддержка на этом пути. Главное помнить, что панические атаки – проблема известная и решаемая», – заключил Кульгавчук.
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