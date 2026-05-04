Число пострадавших в массовой аварии на МКАД выросло до семи человек
Количество пострадавших в аварии на 41-м километре МКАД увеличилось до семи человек, четверо из которых были госпитализированы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
В департаменте, указали, что двое детей находятся в медцентре «Коммунарка», а взрослые пациенты доставлены в ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №31, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Еще троим участникам ДТП врачи помогли на месте происшествия, поездка в больницу им не потребовалась. Погибших в результате инцидента нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной этой аварии стала неисправность тормозной системы грузовика. Изначально столичная Госавтоинспекция сообщила о четырех пострадавших.