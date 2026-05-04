Баку начал поставлять бензин и дизельное топливо в Армению
Алиев сообщил об экспорте 12 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктов в Армению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале экспорта бензина и дизельного топлива в Армению общим объемом 12 тыс. тонн.
Алиев выступил по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В ходе мероприятия он объявил о старте экспорта нефтепродуктов соседнему государству, передает РИА «Новости».
«Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению», – подчеркнул политик.
Кроме того, глава государства добавил информацию о логистическом сотрудничестве. По его словам, Баку успешно обеспечил транзит 28 тыс. тонн различных грузов через свою территорию в армянском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за старт двусторонней торговли.