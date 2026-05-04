Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.2 комментария
Космодром Восточный подал иски к ЦЭНКИ на 717 млн рублей
Дирекция дальневосточного космодрома направила в столичный суд сразу три заявления с требованиями к главному строительному подрядчику – Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) – на общую сумму в 717 млн рублей.
Руководство космодрома обратилось в Арбитражный суд Москвы с исками к ЦЭНКИ на общую сумму около 717 млн рублей, передает РИА «Новости».
Документы поступили в инстанцию в конце апреля, однако пока не приняты к производству, а причины претензий остаются неизвестными. Самое крупное из заявленных требований превышает 590 млн рублей.
Арбитраж уже рассматривает другое дело между этими сторонами: космодром пытается взыскать с ЦЭНКИ порядка 3,1 млрд рублей.
Участники процесса ранее отмечали возможность мирного урегулирования спора. ЦЭНКИ выступает ключевым исполнителем государственных контрактов по возведению инфраструктуры космической гавани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ЦЭНКИ смонтировали на космодроме стенд для нового пилотируемого корабля. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет «Ангара».