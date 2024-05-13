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    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    Зеленский заявил о «жестоких боях» в Харьковской области
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
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    Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

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    Евгений Баранов Евгений Баранов На кладбище Освободителей в Белграде написана история Любви

    В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    12 комментариев
    13 мая 2024, 13:02 • Новости дня

    В «СПБ бирже» приостановили торги из-за сбоя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В работе «СПБ биржи» произошел технический сбой, из-за этого торги приостановили, сообщили в бирже в понедельник.

    Торги приостановлены с 12.05 мск в соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, передает РИА «Новости».

    Причины сбоя устанавливаются.

    О возобновлении торгов биржа сообщил дополнительно.

    12 мая 2024, 22:49 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны

    Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий

    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

    Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

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    12 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов

    СК: Против водителя упавшего в Мойку автобуса заведено дело о фиктивной регистрации мигрантов

    СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водитель автобуса, который упал с моста в реку Мойку в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Следствие установило, что в период с февраля по март 2024 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире не менее 10 иностранных граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Кроме того, стало известно, что водитель автобуса признал свою вину и выразил соболезнования семьям погибших.

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    12 мая 2024, 23:00 • Новости дня
    В Кремле назвали новые полномочия Шойгу

    Шойгу поручено возглавить работу ФСВТС

    В Кремле назвали новые полномочия Шойгу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству возглавит и будет курировать Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совбеза России, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Шойгу «будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК». Он продолжит деятельность в сфере, которая ему хорошо известна изнутри. Шойгу будет работать «вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Кроме того, Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны, она будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

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    12 мая 2024, 16:08 • Новости дня
    Сырский признал тяжелое положение ВСУ в Харьковской области
    Сырский признал тяжелое положение ВСУ в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что российские войска усилили атаки на украинские позиции на нескольких направлениях.

    Как указал Сырский, ситуация на фронте остается напряженной, российские силы ведут активные атаки в Харьковской области, а также на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях. По его словам, наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается в Харьковской области, где в приграничных районах идут ожесточенные бои, передает РИА «Новости».

    Он заверил, что для укрепления обороны принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

    Коментарии (7)
    12 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    В Сети уличили в плагиате выступавшую на «Евровидении» армянскую группу Ladaniva
    В Сети уличили в плагиате выступавшую на «Евровидении» армянскую группу Ladaniva
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Зрители конкурса «Евровидение – 2024» назвали плагиатом песню Jako армянской группы Ladaniva.

    В Сети слушатели нашли сходство между песней армянской группы и саундтреком сериала «Ведьмак».

    Напомним, победителем конкурса «Евровидение – 2024» стал швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo). Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).

    Коментарии (11)
    12 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ предрек быстрый проигрыш Киева России

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

    Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности послать военных на Украину. Джонсон чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы.

    Коментарии (12)
    12 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

    Коментарии (17)
    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    12 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде

    Гладков сообщил о 19 пострадавших при обрушении подъезда в доме в Белгороде

    Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара со стороны ВСУ по Белгороду пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что спасатели эвакуировали жильцов из пострадавших квартир и разбирали завалы, но во время работ произошло частичное обрушение кровли.

    По его словам, всех пострадавших доставили в больницы, шестерым из них после оказания помощи разрешили вернуться домой. Гладков подчеркнул, что погибшие пока не обнаружены.

    Он добавил, что на месте ЧП работают спасатели, сотрудники МЧС, территориальной самообороны, а также тяжелая техника, проводится поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

    Губернатор уточнил, что эксперты уже начали оценивать состояние дома, чтобы определить его пригодность к дальнейшему проживанию. Власти просят жителей близлежащих домов покинуть опасную зону.

    Он заявил, что в результате обстрела также повреждены 62 квартиры в трех домах, 11 автомобилей в Белгороде, семь частных домов, один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей в Белгородском районе, три частных дома, три автомобиля, один коммерческий объект в селе Таврово, один многоквартирный дом в селе Стрелецкое и один автомобиль в поселке Новосадовый.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде «кровавым звеном» в цепочке преступлений Киева

    В воскресенье кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 17 пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде.

    Коментарии (7)
    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

    Коментарии (7)
    13 мая 2024, 04:58 • Новости дня
    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ
    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Целый ряд мировых СМИ вынес на свои первые полосы новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    В частности, эту новость на первых полосах напечатали ведущие британские издания Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times. Также на первую полосу новость вынес телеканал Sky News, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в число главных новостей предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России включили американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    Коментарии (12)
    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

    Коментарии (22)
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