Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми моделями

Tекст: Валерия Городецкая

Коллекция пополнилась вещами с фразами: «В душе каждый стремится к успеху», «Россия – это люди, а не просто территория», «Вот элита – те, кто Родину защищает», «А мы, безусловно, нация победителей», передает ТАСС.

Наибольшим спросом пользуется мерч с цитатой Путина: «Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда».

По словам продавца-консультанта, популярными остаются футболки с фразой «Next time in Moscow», которую президент произнес на Аляске на пресс-конференции с Дональдом Трампом, а также толстовка со старой цитатой про баллистическую ракету «Орешник».

Среди иностранных покупателей востребованы вещи с надписями «Главное – добиться результата», «Надо обязательно смотреть в будущее», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!». Одежда выполнена в цветах российского триколора и в черном цвете. Ее приобретают как мужчины и женщины, так и дети.

Ранее маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа на Аляске.

Глава МИД Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого свитеры, как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня.