Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми моделями
Новые экземпляры одежды с высказываниями президента России Владимира Путина представили в универмаге Национального центра «Россия».
Коллекция пополнилась вещами с фразами: «В душе каждый стремится к успеху», «Россия – это люди, а не просто территория», «Вот элита – те, кто Родину защищает», «А мы, безусловно, нация победителей», передает ТАСС.
Наибольшим спросом пользуется мерч с цитатой Путина: «Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда».
По словам продавца-консультанта, популярными остаются футболки с фразой «Next time in Moscow», которую президент произнес на Аляске на пресс-конференции с Дональдом Трампом, а также толстовка со старой цитатой про баллистическую ракету «Орешник».
Среди иностранных покупателей востребованы вещи с надписями «Главное – добиться результата», «Надо обязательно смотреть в будущее», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!». Одежда выполнена в цветах российского триколора и в черном цвете. Ее приобретают как мужчины и женщины, так и дети.
Ранее маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа на Аляске.
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого свитеры, как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня.