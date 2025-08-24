Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Архиепископ Алексий принес извинения за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, передает Lenta.ru.

Его обращение было опубликовано на официальном сайте Православной церкви в Америке. Священнослужитель отметил, что инициатором встречи выступил он сам.

По словам архиепископа, некоторые представители общественности посчитали, что во время беседы с Путиным он не воспользовался возможностью призвать к миру на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Алексий напомнил, что церковь неоднократно осуждала «агрессию против Украины».

В тексте обращения архиепископ заявил: «Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал».

Напомним, Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием после переговоров и пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время визита в Анкоридж Путин обменялся с архиепископом православными иконами.