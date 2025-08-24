Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа
На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.
Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.
Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».
