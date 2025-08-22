  • Новость часаПутин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль открыл в Газе врата ада
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин вручил орден «За доблестный труд» ядерному центру в Сарове
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня

    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    Комментарии (33)
    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в личном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану отметил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о своем сильном недовольстве действиями Украины против нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

    В опубликованном политическим советником Балажом Орбаном (однофамилец венгерского премьера) послании Трамп подчеркнул: «Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого».

    Речь идет о письме, написанном Трампом от руки в ответ на обращение Орбана по поводу ударов по инфраструктуре нефтепровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

    Копия документа, отправленного из Белого дома в офис главы венгерского правительства, была обнародована на странице Балажа Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы с Белоруссией произошла новая атака на нефтепровод «Дружба», после чего прокачка нефти была приостановлена.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии.

    Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    Roll Call анонсировал заявление Трампа в Белом доме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу Дональд Трамп намерен обратиться с заявлением из Овального кабинета в 19.00 по московскому времени, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу, 22 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Roll Call.

    По информации издания, речь президента состоится в Овальном кабинете Белого дома в 12.00 по времени Вашингтона, что соответствует 19.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ранее обязалась купить вооружение у США на 100 млрд долларов. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США планируют сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 17:51 • Новости дня
    Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

    Трамп заявил о нежелании участвовать во встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», – заявил Трамп. Он также добавил: «Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией.

    Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    ФБР провело обыски в доме экс-помощника Трампа Болтона

    Tекст: Денис Тельманов

    Агенты ФБР прибыли с обысками в дом Джона Болтона в Мэриленде в рамках давнего расследования, связанного с секретными материалами.

    Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты New York Post.

    Дом Болтона находится в городе Бетесда, штат Мэриленд.

    По сведениям неназванного чиновника из Белого дома, проверка связана с расследованием, касающимся секретных документов. Источник уточнил, что дело началось несколько лет назад.

    Также отмечается, что это расследование было приостановлено администрацией Джо Байдена по политическим причинам. Подробности о содержании секретных документов не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США приняли решение вызвать Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна. Дональд Трамп две недели назад заявил, что обсуждать это дело не стоит.

    Власти США ранее признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Дональду Трампу необходимо демонстрировать готовность применять силу к протестующим, чтобы не допустить расшатывания власти республиканцев.

    Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве родителей, подготовке покушения на Трампа и попытке применения оружия массового уничтожения с помощью дрона.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о гибкости России по предложениям Трампа

    Лавров: Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил Трамп

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выразила готовность к компромиссам по отдельным вопросам, озвученным президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Анкоридже, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных президентом США Дональдом Трампом после саммита в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала NBC News.

    Лавров подчеркнул: «Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как вы восприняли результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне?




    Результаты
    7 комментариев

    Ранее Лавров сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Кроме того, Россия рассчитывает, что Дональд Трамп разъяснит киевским представителям переговорные инициативы Москвы.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении ряда заключенных, акцентировав прямой диалог только с Вашингтоном.

    Переговоры по освобождению заключенных Минска ведутся исключительно с США, подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Он уточнил, что представители оппозиции, находящиеся за границей, не принимают в них участия.

    Лукашенко заявил: «Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры».

    Он также подчеркнул, что беглая оппозиция не имеет отношения к обсуждению вопроса помилования осужденных, отметив, что контакты имеют место только на официальном уровне между Минском и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом вопросе.

    Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Трампом и заявил, что американский лидер проявил себя успешным посредником на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о шутке во время телефонного разговора с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, отметив, что тот проявил себя успешным посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Новые подробности телефонного разговора Александра Лукашенко с Дональдом Трампом раскрыл сам белорусский лидер журналистам, передает БелТА.

    По его словам, связь прервалась вскоре после начала беседы, и Трамп вскоре перезвонил снова. Лукашенко с юмором отметил: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор». С этой шутки, по словам президента, начался второй этап диалога.

    Лукашенко также прокомментировал итоги переговоров между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Президент Белоруссии считает ошибочным мнение, что Трамп проиграл эти переговоры, так как он выступал лишь посредником. Лукашенко подчеркнул, что определенные договоренности на такой встрече невозможны, поскольку участвовала только одна сторона конфликта, а Трамп стремился узнать позицию России.

    Президент Белоруссии отметил, что Путин мог бы внести конкретику, но предпочел дипломатичный подход. «Но Трамп меня удивил, – отметил Лукашенко, – он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям».

    Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги переговоров с Дональдом Трампом, а также шаги по урегулированию украинского кризиса.

    Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    Сам Дональд Трамп рассказал, что во время телефонных переговоров с Лукашенко обсуждалась тема освобождения 1,3 тыс. заключенных.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров

    Путин прибыл в закрытый город Саров для встреч с атомщиками

    Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, сообщает ТАСС. В этом городе расположен Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома и учебный кластер МГУ.

    Президент регулярно посещает Саров, где традиционно возлагает цветы к памятнику академику Юлию Харитону, основателю центра и одному из создателей советской ядерной бомбы. Последний раз Путин был в Сарове в сентябре 2023 года.

    В рамках нынешнего визита глава государства планирует пообщаться с молодыми специалистами ядерной отрасли, а также ознакомиться с выставкой, посвященной подготовке кадров для атомной промышленности. Помимо этого, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее Путин поздравил с 80-летием работников и ветеранов атомной отрасли страны. Путин подчеркнул, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса России.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп пообещал ясность по переговорам на Украине через две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба переговоров по Украине станет яснее в ближайшие две недели, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, его не радует происходящее в конфликте и текущая ситуация вызывает у него беспокойство. «Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», – заявил президент США.

    Ранее Трамп заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    Трамп также допустил срыв украинского урегулирования. Он уточнил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.


    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России

    Путин поручил подготовить меры поддержки образовательной среды в наукоградах

    Путин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением о запуске программы поддержки образовательной инфраструктуры в ключевых для технологического развития городах России.

    О планах по созданию программы поддержки образовательной среды в наукоградах сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Он обратился к президенту с просьбой поручить разработку такой инициативы для небольших городов, где работают российские ученые, развивающие технологический суверенитет страны.

    Лихачев отметил, что программа должна не только удерживать специалистов, но и создавать условия для их притока в наукограды. По его словам, речь идет о поддержке городов, которые играют ключевую роль для будущего технологического развития России.

    Путин поддержал инициативу и заявил, что даст соответствующее поручение.

    Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Мишустин исключил форум «Армия» из списка международных выставок 2025 года
    В День российского флага украинским пленным передали книги о зверствах бандеровцев
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    Глава МИД Британии получил предупреждение за незаконную рыбалку с Вэнсом
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    Пенсионерка из Ленобласти попалась с поддельными правами на мопеде

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации