    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов
    УПЦ потребовала объяснить обращение с мощами в Киево-Печерской лавре
    Чемезов объяснил неактуальность пассажирского сверхзвукового самолета
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 17:35 • Новости дня

    Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп провел параллель между своей встречей с президентом России Владимиром Путиным и визитом на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 году.

    Публикация появилась в социальной сети Truth Social, передает РБК. Трамп разместил снимок, сделанный во время его встречи с Путиным на Аляске, где он показывает пальцем в сторону российского президента. Этот кадр ранее был опубликован Белым домом.

    Трамп сравнил изображение с историческим фото 1959 года, когда вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Москву направил указательный палец в грудь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автором того знаменитого снимка стал фотограф Эллиотт Эрвитт.

    Ранее Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа.

    Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме

    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме

    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    21 августа 2025, 05:35 • Новости дня
    Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска
    Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Илона Маска
    @ SAUL LOEB/Keystone Press Agency, Presidential Office of Ukraine/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Илона Маска от выхода из Республиканской партии, заявив, что для миллиардера было бы «огромной ошибкой» продолжать реализацию планов по созданию новой политической партии.

    Вэнс опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что он якобы разговаривал с Маском о возможном выдвижении его кандидатуры на пост президента в 2028 году.

    «Эта история полностью фальшивка», – сказал Вэнс в интервью Fox News.

    Сотрудничество с третьей стороной было «огромной ошибкой», считает Вэнс.

    «Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, мой совет Илону – попытайся исправить Республиканскую партию. Илон добился бы гораздо большего успеха, если бы остался верен Республиканской партии президента Трампа», – добавил вице-президент США.

    Напомним, Илон Маск в июле объявил о создании новой партии в США – America Party. Сообщалось, что Маск подавал документы на официальную регистрацию этой партии.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск резко опроверг слухи о приостановке создания собственной политической партии, заявив, что информации Wall Street Journal доверять нельзя.

    21 августа 2025, 11:33 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп подпишет указ о наказаниях за сожжение флага
    Bloomberg: Трамп подпишет указ о наказаниях за сожжение флага
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп собирается подписать распоряжение, которое позволит привлекать к ответственности участников акций по сжиганию национального флага, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, согласно которому Министерство юстиции будет проверять случаи сжигания американского флага на наличие оснований для уголовного преследования по другим статьям, пишет Bloomberg. Сообщается, что документ может быть подписан уже в четверг.

    В президентском распоряжении говорится, что Минюсту поручено анализировать эпизоды публичного сожжения флага и рассматривать возможность возбуждения дел по статьям «общественное нарушение порядка» или «создание помех», которые не связаны напрямую с самим фактом сожжения флага.

    В рамках своей первой президентской кампании Трамп уже выступал за ужесточение наказаний для тех, кто уничтожает государственный символ, в том числе предлагал лишение гражданства или тюремный срок. На митинге в июне 2024 года он заявил: «Люди, которые жгут американский флаг, должны отправиться в тюрьму на один год. Посмотрим, сможем ли мы этого добиться».

    Вскоре после этих заявлений сенатор-республиканец Джош Хоули внес законопроект о добавлении дополнительного года тюремного заключения к федеральным приговорам за преступления, связанные с сожжением флага. Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения, защищенного первой поправкой Конституции, что делает прямой запрет невозможным.

    Попытки изменить конституцию для запрета сожжения флага не нашли поддержки двух третей Конгресса, а тема наказания за такие действия регулярно становится предметом политических дискуссий в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт в односторонней подаче истории. Президент США предписал музеям отказаться от «неподобающей идеологии».

    20 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»

    Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.

    Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.

    «Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.

    Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».

    «Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.

    Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны  обнимались и поздравляли друг друга.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям,  получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    21 августа 2025, 05:21 • Новости дня
    Times узнала о требовании ЕС к США разместить F-35 в Румынии ради Украины
    Times узнала о требовании ЕС к США разместить F-35 в Румынии ради Украины
    @ Cornelius Poppe/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы заставить его отправить американские истребители в Румынию в качестве гарантии безопасности Украины.

    Поскольку Трамп исключил отправку американских войск на Украину, но заявил о готовности оказать авиационную поддержку, военные руководители нескольких стран Европы обсуждают использование американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую европейскую авиабазу, чтобы сдерживать Россию пишет Times.

    По данным газеты, небольшая группа военных руководителей провела в среду в Вашингтоне переговоры для выработки вариантов гарантий безопасности, сообщил источник издания.

    Кроме того, они потребовали от Вашингтона гарантий того, что Украина сможет использовать американские спутники для GPS и пользоваться разведданным США.

    Европейцы хотят от США гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использовать  в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину. Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями, но совершенно точно Европа навязывает «антироссийские» гарантии Украине.

    21 августа 2025, 04:21 • Новости дня
    Foreign Policy раскрыл, за что Уиткоффа прозвали «ходячей катастрофой»

    Foreign Policy сообщил, за что Уиткоффа прозвали «ходячей катастрофой»

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель президента США на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф пользуется благорасположением американского президента Дональда Трампа и присутствует на ключевых переговорах, однако из-за него, как пишет Foreign Policy, переговорный процесс оказался в не самом простом положении.

    «Нынешний переговорный процесс не был бы таким плохим, как сейчас, без Стива Уиткоффа, теневого госсекретаря Трампа. Именно многочисленные визиты Уиткоффа в Москву, последний раз 6 августа, привели в движение события, которые привели нас к текущему моменту», – пишет журнал.

    Foreign Policy заявляет, что после брифинга с европейскими лидерами и после последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве выяснилось, что Уиткофф, по-видимому, неправильно понял то, что ему сказали русские, шокировав собеседников.

    «Представитель Белого дома опроверг эту информацию, заявив, что Уиткофф все прекрасно понял, но такого рода просчетов можно было ожидать от посла, который не допускает к своим встречам экспертов Госдепартамента США и Совета национальной безопасности», – отмечает издание.

    Журнал указывает на вопиющее нарушение дипломатических норм полагаться исключительно на переводчиков принимающей стороны и, подобно Уиткоффу, не знать названий украинских провинций, судьбу которых он решает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неправильная трактовка спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом требований России по прекращению огня на Украине могла привести к экстренному саммиту на Аляске, сообщил телеканал NBC .

    До этого Уиткофф

    поддержал идеи контроля России над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

    21 августа 2025, 00:57 • Новости дня
    Хиллари Клинтон высоко оценила внешнюю политику Трампа
    Хиллари Клинтон высоко оценила внешнюю политику Трампа
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая первая леди, госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон далеко не поклонница действующего президента США Дональда Трампа, однако и она признает, что Трамп проделывает довольно хорошую работу по укреплению отношений США с европейскими союзниками, добиваясь от них большего в плане обороны НАТО и их финансового вклада.

    «На самом деле меня воодушевили события последних последних месяцев. Приверженность отдельных государств-членов НАТО увеличению расходов на оборону – это то, к чему стремились предыдущие администрации, и я думаю, это здорово, что мы видим, как теперь они согласились выполнять эти обязательства»,  –  приводит Hill слова Клинтон в интервью Fox News.

    Она продолжила о том, что, по ее мнению, теперь и президент Трамп, и люди из его окружения, а также лидеры европейских союзников начинают лучше понимать, что между всеми ими могут быть точки соприкосновения.

    «Пренебрежение, которое мы наблюдали при первой администрации Трампа, сменилось гораздо более очевидными рабочими отношениями на благо европейской безопасности, трансатлантической безопасности и, надеюсь, безопасности Украины», – уточнила она.

    Несколькими днями ранее Клинтон заявила, что намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию, если тому удастся урегулировать украинский конфликт, писала газета New York Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Кроме того, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко  номинировал президента США на получение этой награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    20 августа 2025, 22:00 • Новости дня
    AFP: Европейские лидеры распределили роли для переговоров с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские руководители заранее согласовали тактику и распределили роли для совместного диалога с президентом США на переговорах по Украине, сообщило агентство AFP.

    По информации AFP, европейские лидеры заранее определили, кто и в каком качестве будет вести разговоры с Дональдом Трампом по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Предполагается, что тактика коллективного давления была применена на встрече в Вашингтоне 18 августа, где девять руководителей европейских стран обсуждали пути решения конфликта в присутствии прессы. Дональд Трамп, как отмечает агентство, активно включался в обсуждение, открыто выражая симпатии и делая комплименты своим коллегам.

    В частности, он назвал Кира Стармера своим другом, а Эммануэлю Макрону признался в симпатии с первого дня знакомства.

    Трамп отдельно отметил канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав последнюю самой влиятельной в комнате. По словам участников, подготовка к такой координации началась 16 августа после приглашения Трампа и обмена консультациями между европейскими столицами.

    В состав делегации вошли ключевые фигуры ЕС, а генсек НАТО Марк Рютте был выбран для сглаживания острых моментов в переговорах. Каждая сторона поднимала отдельные аспекты украинской тематики, при необходимости сменяя друг друга в роли ведущего собеседника.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что позиция лидеров ЕС в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украине.

    20 августа 2025, 20:33 • Новости дня
    Политолог Мартынов: Костюк усилила администрацию ЕАО ветеранами
    Политолог Мартынов: Костюк усилила администрацию ЕАО ветеранами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня Еврейская автономная область приобретает особое значение для страны. На фоне разворота на Восток регион имеет все шансы стать центром притяжения китайских инвестиций и использовать этот потенциал для повышения благосостояния жителей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В среду Владимир Путин провел встречу с врио губернатора ЕАО Марии Костюк.

    «Назначать на руководящие посты настоящих патриотов – это тренд сегодняшнего дня. Мария Костюк – экс-руководитель программы "Время героев", мать Героя России, офицера, пожертвовавшего собой ради спасения боевых товарищей на СВО. Именно о таких людях и говорил президент Владимир Путин: это наша новая элита, которая формируется здесь и сейчас», – подчеркнул политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Для Костюк главный приоритет – улучшение жизни людей. Речь идет о масштабной работе по развитию социальной инфраструктуры и модернизации здравоохранения. Она хорошо знает свой родной регион, трудилась в правительстве долгие годы, а ее женский взгляд помогает находить новые пути для решения важных вопросов», – говорит он.

    Эксперт отметил, что Костюк масштабировала опыт проекта «Время героев» в Еврейской автономной области и запустила региональную кадровую программу «Доблесть Хингана». Она также усилила свою команду бойцами СВО. «Вместе с ней работают ветераны, которые прошли не только горнило войны, но и специальную подготовку в государственных программах. Все вместе это складывается в качественно новый формат руководства», - указал политолог.

    Мартынов напомнил, что за последние десять лет благодаря президенту и его политике в России было запущено множество обучающих программ, «создана целая система подбора и подготовки кадров». «Мы много и часто говорим о "Школе губернаторов", платформе "Россия – страна возможностей", флагманском кадровом конкурсе "Лидеры России". Эта практика ротации и подготовки кадров из числа талантливых и способных экстраполировалась на героев СВО – в программу "Время героев". Сегодня к власти приходят люди, по-настоящему готовые служить Родине, способствовать развитию России».

    С разворотом России на Восток Еврейская автономная область, как и другие регионы в этой части страны, приобретает особое значение. «ЕАО находится в эпицентре взаимодействия всего Дальнего Востока, куда пошли не только государственные, но и китайские инвестиции. Бизнес из Поднебесной готов вкладывать средства в сельское хозяйство и местные логистические проекты. И этим важно пользоваться в наших интересах», - считает Мартынов.

    В среду президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Она рассказала о социально-экономическом развитии региона.

    Путин отметил, что в прошлом году увеличение валового внутреннего продукта в области оказалось чуть выше, чем в среднем по стране: «У нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель».

    По словам Костюк, в регионе «ударными темпами» идет капитальный ремонт школ, также рассматриваются варианты строительства новых учебных заведений. «Делаем образовательный кластер Еврейской автономной области, ориентированный на СПО. Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области», – отметила врио губернатора.

    21 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

    Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», – сказано в документе.

    Геннадий Красников занимает пост президента РАН с 2022 года.

    В июле Красников на встрече с Путиным заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

    21 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

