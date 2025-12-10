  • Новость часаВ России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 17:44 • Новости дня

    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.

    Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».

    На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.

    Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.

    «Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.

    Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.

    Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.

    10 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Выступая в Совете Федерации, Лавров констатировал, что финская элита, по его мнению, так и не преодолела русофобских настроений, несмотря на многолетние добрососедские отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    «Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия теряет возможность строить дома и поддерживать производство из-за прекращения поставок российского леса.

    Экономика Юго-Восточной Финляндии переживает коллапс из-за разрыва экономических связей с Россией.

    Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.

    Комментарии (22)
    8 декабря 2025, 06:19 • Новости дня
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, страны НАТО окажутся «вынуждены» сбить российский самолет или дрон, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел заявил о случаях якобы нарушения воздушного пространства со стороны России. По его словам, в случае повторения подобных инцидентов наступит момент, когда НАТО «будет вынуждено» предпринять «более жесткие меры». По его словам, НАТО может «в том числе» пойти на то, чтобы сбить «российский самолет или дроны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе обвинили Россию в нарушении воздушного пространства и связали с ней инциденты с беспилотниками. Минобороны России заявило, что обвинения не соответствуют действительности, российские истребители и БПЛА не нарушают границы стран Запада.

    Павел призвал НАТО реагировать на «угрозу» со стороны России и рассматривать возможность сбивать самолеты. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что альянс должен решительно реагировать на подобные инциденты, но избегать открытия огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за готовность сбивать российские самолеты. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что сбивать самолеты можно только при наличии угрозы.

    Комментарии (12)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам

    Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

    По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

    Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

    А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.


    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Шойгу заявил о появлении новых угроз для России из-за «зародышей НАТО»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, формирование так называемых «зародышей НАТО» происходит под разными названиями, но суть их в том, что эти структуры развиваются и могут ухудшать региональную обстановку, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул: «Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит». Он отметил, что предвестниками цветных революций обычно становятся неправительственные организации, финансируемые Западом, и внешнее влияние на молодежь. Эта тенденция, по мнению Шойгу, приобретает системный характер и требует пристального внимания со стороны государств и правительств региона.

    Секретарь Совбеза указал, что за любым активным вмешательством в дела государств стоят информационные инструменты и целенаправленное воздействие на студенческую среду. Он также подчеркнул, что предложения России по стратегическим наступательным вооружениям могут остановить разрушение существующей системы безопасности. По словам Шойгу, до завершения действия Договора о сокращении СНВ остается менее 100 дней, и Россия ждет реакции на свои инициативы.

    Кроме того, Шойгу заявил, что Россия не может игнорировать нарастающую военную активность Японии и проведения учений у российских берегов. По его словам, Япония стремительно наращивает военный потенциал, а размер ее оборонного бюджета должен составить 2%, что, по мнению Шойгу, свидетельствует о движении по натовскому сценарию.

    Секретарь Совбеза выразил обеспокоенность появлением новых ударных средств, в частности ракет, оставленных Соединенными Штатами после учений, а также решением о размещении ракет на японских кораблях. Он отметил, что проведение зарубежных военных учений в непосредственной близости от российских берегов расценивается как провокация и не может не вызывать тревогу у российской стороны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Мишустин объявил о старте нового режима для бизнеса ДФО в 2027 году

    Мишустин объявил о старте преференциального режима для бизнеса в ДФО в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение единого преференциального режима для бизнеса в регионах Дальнего Востока намечено на 2027 год и будет сопровождаться созданием международных опережающих территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Единый преференциальный режим для бизнеса начнет действовать на Дальнем Востоке с 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нормативная база для создания международных территорий опережающего развития будет готова к 1 января 2026 года, и с этого момента начнется формирование новых площадок. Мишустин отметил, что инициативу прорабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Премьер-министр также рассказал, что в регионе уже создана современная ресурсно-индустриальная база, и теперь в фокусе экономического развития – раскрытие потенциала всех субъектов Дальнего Востока. В частности, значительные перспективы открываются в туризме, сельском хозяйстве, зеленой энергетике, креативных индустриях и других сферах.

    Кроме того, Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», распространив ее на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Также для таких семей отменили возрастное ограничение.

    До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал о планах распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичное жилье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил рост числа жителей в регионах Дальнего Востока благодаря инфраструктурным и ипотечным мерам.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Yle сообщил о размещении шведской военной техники в Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция планирует разместить военную технику на севере Финляндии в рамках создаваемой там многонациональной бригады НАТО, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Швеция собирается разместить часть своей военной техники на севере Финляндии в рамках формирования многонациональной бригады НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle. Речь идет о создании тактической группы Forward Land Forces (FLF) под командованием шведских военных в финской Лапландии. В проекте примут участие также Британия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.

    «Швеция планирует разместить часть своей военной техники на территории Финляндии в рамках укрепления оборонного сотрудничества», – говорится в официальном сообщении. Предполагается, что основная база шведских войск будет размещена в Норрботтенском полку в Будене на севере Швеции, а техника и оборудование смогут оперативно перебрасываться в Финляндию при необходимости.

    По словам бригадного генерала Микаэля Карлена, штабные офицеры из Швеции также разместятся на севере Финляндии. Карлен отметил, что обычно численность группы передового присутствия НАТО варьируется от 500 до 800 военнослужащих, но при обострении обстановки эта цифра может быть увеличена до 3-5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Полиция Финляндии раскрыла мошенничество при поставках бронежилетов Вооруженным силам на Украине. В стране возродили рабство на клубничных плантациях.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о подготовке нападения на НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, передает ТАСС. Песков отметил, что подобные заявления являются полной глупостью.

    Песков призвал слушать слушать первоисточник – президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.

    «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Лавров призвал ликвидировать украинизацию Арктического совета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что эффективная работа Арктического совета невозможна без исключения темы Украины из его повестки.

    Лавров заявил на правительственном часе в Совете Федерации о необходимости убрать украинизацию из повестки Арктического совета. По словам министра, Россия остается сторонником сохранения этого формата, но настаивает, что организация сможет эффективно работать лишь после исключения вопросов, связанных с Украиной, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не зависим от того, что происходит в Арктическом совете, мы за то, чтобы он сохранялся. Но для того, чтобы он функционировал максимально эффективно, надо убрать украинизацию повестки этой структуры».

    Кроме того, добавил Лавров, Россия продолжает активное освоение высоких широт, включая развитие Северного морского пути и сотрудничество с Китаем и Индией, вне зависимости от позиций Арктического совета. Министр подчеркнул, что Москва реализует суверенные интересы в регионе при участии дружественных стран.

    Как заявлял директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия осталась единственной страной вне альянса в Арктическом совете, который сейчас работает только в онлайн-формате.

    Западные страны стремятся ограничить влияние России в Арктике, что на фоне усиливающихся санкций может сказаться на положении мировой экономики.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 11:24 • Новости дня
    Моисеев сообщил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике

    Главком ВМФ России Моисеев сообщил о росте учений НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    За последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло на 40%, а ежегодное количество разведывательных полетов увеличилось на 37%, что усиливает напряженность в регионе, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

    По словам Моисеева, страны НАТО целенаправленно увеличивают количество учений в Арктике, развертывают новые военные объекты и расширяют участие союзников. В частности, отмечено, что за последние пять лет количество учений НАТО в регионе возросло с 13 до 21 ежегодно, а также увеличилось число стран-участниц, в том числе в связи с вступлением Финляндии и Швеции в альянс, передает ТАСС.

    Моисеев подчеркнул, что эти действия направлены на сдерживание экономической активности России в Арктике и непризнание национального суверенитета России над Северным морским путем. Обновленные доктрины НАТО, по его словам, открыто нацелены на милитаризацию региона, развитие военной инфраструктуры, а оборонительная политика России необоснованно признается главной угрозой стабильности в Арктике.

    Он отметил существенное увеличение разведывательной активности: за последние пять лет ежегодное количество самолетов-разведчиков, летающих в регионе, выросло на 37%, а также активно используются подводные лодки и современная военная техника. Моисеев добавил, что западные государства уже разместили противолодочную авиацию на Исландии, а в Финляндии планируется установка стратегических беспилотников.

    При этом, строительство ледоколов и ледового флота на Западе набирает обороты, а акцент в развитии делается на многофункциональные беспилотные системы военного и двойного назначения. По мнению главкома, все это формирует инструменты силового сдерживания России в регионе.

    «Это не мы идем к их границам, а они к нашим», – подчеркнул Моисеев.

    Эксперты заявили, что Россия обладает значительным военно-техническим преимуществом в Арктике благодаря крупному ледокольному флоту и специализированным частям.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.

    Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.

    Президент Владимир Путин назвал стратегические атомные подлодки в Арктике военным преимуществом страны.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Конгресс США решил сохранить командование НАТО в Европе за страной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конгресс США намерен запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), следует из проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

    Конгресс США готовится принять положения нового оборонного бюджета, которые запрещают Пентагону отказываться от поста верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В документе прямо говорится, что средства, предусмотренные актом, не могут быть использованы для подобных решений.

    Проект отмечает, что исключение возможно лишь через 60 дней после того, как министр войны Пит Хегсет и главком EUCOM, каждый отдельно, представят специальные доклады и оценки в профильные комитеты Конгресса США после консультаций с федеральными ведомствами.

    Ожидается рассмотрение и утверждение проекта Конгрессом в ближайшее время.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 11:47 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Геополитический и экономический потенциал Арктики играет важную роль для Российской Федерации, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

    Моисеев подчеркнул значимость Арктики для России во время Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», передает ТАСС.

    По его словам, геополитический и экономический потенциал арктического региона играет жизненно важную роль и делает Арктику неотъемлемой частью территории России.

    Моисеев отметил, что развитие Арктической зоны, обеспечение работы Северного морского пути, реализация военно-морских мероприятий по защите интересов страны, а также поддержание стратегической и региональной стабильности остаются приоритетами национальной политики в этом регионе.

    Он заявил: «Арктическая зона является неотъемлемой частью России и играет жизненно важное значение из-за своего геополитического и экономического потенциала. Этот регион, без преувеличения, является национальным достоянием России».

    Кроме того, главком уточнил роль Вооруженных сил как гарантии целостности и неприкосновенности государственных территорий. Ключевым инструментом реализации этих задач в Арктике он назвал Военно-морской флот, который обеспечивает безопасность и стабильность на севере страны.

    Кроме того во вторник Моисеев сообщил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявил, что Россия доминирует над НАТО в Арктике. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Северный флот России угрозой для НАТО.

    ВМФ России получил новый корабль для противостояния США в Арктике.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Euractiv: Европейские страны пересмотрят оборонные проекты ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства на специальной сессии в январе 2026 года планируют дать оценку флагманским оборонным проектам Еврокомиссии, включая «стену дронов», сообщил портал Euractiv.

    В январе 2026 года страны ЕС намерены провести специальную сессию для обсуждения и оценки четырех оборонных проектов, предложенных Еврокомиссией. Среди них упоминается и инициатива по созданию «стены дронов», передает ТАСС.

    По информации портала, Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти предложения до конца текущего года, однако лидеры государств ЕС ранее в октябре отложили их официальное одобрение. Источники Euractiv отмечают, что в ходе обсуждений страны могут предложить новые инициативы или даже пересмотреть полный список, что способно нарушить реализацию плана оборонной готовности, предложенного Брюсселем.

    Пакет принимаемых мер напрямую связан с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции в размере 800 млрд евро для укрепления военного потенциала к 2030 году.

    ЕС аргументирует эти действия необходимостью реагирования на «российскую угрозу», хотя власти России такие обвинения неоднократно отвергали.

    Ранее Британия не смогла договориться с Евросоюзом о вступлении в оборонный фонд SAFE.

    Евросоюз создает «военный Шенген» для быстрого перемещения войск по Европе.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о расширении проекта «стены дронов» на всю Европу.

    Газета ВЗГЛЯД объяснила причины «вооружения» Европы.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    Вашингтон пообещал не выводить войска из Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон заверил Варшаву, что не собирается выводить из Польши американский воинский контингент, сообщил каналу TVP Info замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

    По его словам, Вашингтон не намерен сокращать или выводить свои войска с территории Польши, передает ТАСС.

    Босацкий в интервью каналу TVP Info заявил: «Польша получила со стороны США политическое заверение по вопросу пребывания американских войск в нашей стране». Он уточнил, что соответствующий документ уже направлен в правительство и канцелярию президента Польши.

    Босацкий особо отметил, что сейчас для Варшавы важно быть уверенной в том, что возможные разногласия между европейскими странами и Соединенными Штатами не скажутся на безопасности страны.

    В настоящее время численность американских военнослужащих в Польше оценивается примерно в 10 тыс. человек. Осенью министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Варшава готова увеличить присутствие американских сил на своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о готовности разместить войска США, которые могут быть выведены из Германии.

    Ранее власти сообщили о начале вывода части американских военных из Румынии.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов
    Politico: У НАТО нет планов на случай выхода США из альянса
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи
    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов
    Кравцов возложил ответственность за списывание заданий из интернета на родителей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество

    Впервые в истории Япония создаст крупное самостоятельное разведывательное ведомство – условное «японское ЦРУ». Почему японские разведслужбы в последние десятилетия не отличались значительной эффективностью, как будет выглядеть и работать новая структура и почему перед нами настоящий вызов для контрразведки России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации