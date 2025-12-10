НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России

«Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности

Tекст: Евгений Поздняков

Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.