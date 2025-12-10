Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.10 комментариев
НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.
Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».
На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.
Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.
«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.
