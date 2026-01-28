Tекст: Дмитрий Зубарев

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают увеличивать темпы наступления в Сумской области, активно применяя артиллерию и FPV-дроны, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Авиация ВКС России и расчеты БпЛА «Герань» наносили удары по тыловым районам ВСУ. Противник оказывает серьезное сопротивление и наращивает использование ударных дронов.

В Середино-Будском районе Сумской области комплексным огневым поражением был уничтожен командный пункт 5-го пограничного отряда ГПСУ, среди офицеров отмечены потери. В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись сразу на семи участках, а в Глуховском районе – на трех, суммарно на расстояние до 700 метров.

На Теткинском и Глушковском направлениях значимых изменений не произошло, однако российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Волфино. В Харьковской области подразделения «Севера» ведут тяжелые бои практически по всей линии фронта, поддерживаемые авиацией, тяжелой артиллерией и системами ТОС-1А «Солнцепек». Противник не проявляет активности, продолжая укреплять оборону.

В районе Старицы российские силы продвинулись на 250 метров в лесополосах, а возле Симиновки овладели участком леса, продвинувшись на 350 метров в юго-западном направлении. В Волчанских Хуторах штурмовые подразделения увеличили продвижение до 200 метров за сутки, а в районе Хатнего удалось занять одну из позиций ВСУ. В Липцовском районе изменений не зафиксировано, однако артиллерия регулярно наносит удары по позициям ВСУ, а в рядах противника отмечена работа женских расчетов БпЛА.

За сутки потери противника превысили 150 человек, из которых более 80 – в Сумской области и свыше 70 – в Харьковской. В Сумской области также уничтожены гаубица М114, два миномета, два внедорожника и багги, 16 пусковых установок БпЛА, станция спутниковой связи Starlink, 20 БпЛА самолетного типа и пять БпЛА «Баба Яга», а также склад материальных средств. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены боевая бронированная машина BV-206, реактивная система залпового огня «Херон», еще несколько минометов и транспортных средств, семь ПУ БпЛА, оборудование связи Starlink, 19 самолетных БпЛА и три склада матсредств. На Великобурлукском направлении отмечено уничтожение одной ПУ БпЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции в районе Волчанска и Константиновки.

