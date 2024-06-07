До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин рассказал о старте программы долевого страхования жизни россиян
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил, как будет работать долевое страхование жизни граждан, которое запустят в стране в следующем году.
«С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. В чем его смысл? Страховые взносы граждан смогут вкладываться в более доходные активы, в акции, приносить выгоду покупателю страховки. То есть здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.
Чтобы обеспечить дополнительные гарантии возврата этих средств, глава государства предложил предусмотреть государственное страхование на сумму 2,8 млн рублей.
Ранее Путин оценил меры правительства по поддержке инвестиций граждан.