Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Tекст: Вера Басилая

Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.