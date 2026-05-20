  • Новость часаРоссия и КНР достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня

    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    @ Fang Jianfei/VCG/Visual China Gr/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты в качестве кандидатов на роль переговорщика с Москвой рассматривают бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщили источники Financial Times.

    На встрече на Кипре главы МИД ЕС планируют рассмотреть претендентов на должность дипломатического представителя для контактов с Москвой, сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Главными претендентами на важный пост считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к мирным переговорам по украинскому кризису. Окружение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги уже опровергало слухи о его назначении дипломатическим представителем.

    Комментарии (14)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    Комментарии (7)
    20 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений

    Си Цзиньпин заявил об ускоренном развитии стратегического партнерства России и КНР

    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух государств началась в узком составе, после чего беседа продолжилась уже в расширенном формате.

    Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил текущую динамику двустороннего взаимодействия. «Китайско-российские отношения вступили в новый этап – более результативного и ускоренного развития», – подчеркнул китайский руководитель.

    Он также отметил значительное укрепление политического доверия между странами за последние годы.

    По словам главы государства, несмотря на сложную международную обстановку, Москва и Пекин продолжают успешно наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, науке и инвестиционной сфере. Основой этого партнерства остаются равноправие и взаимное уважение.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором развитие отношений России и КНР.

    На встрече Владимир Путин назвал двусторонние отношения образцом подлинного стратегического партнерства.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая

    Путин: Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов

    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.

    Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.

    Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.

    Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.

    На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Белгороде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска предприняли ракетную атаку на Белгородскую область, одна из ракет повредила многоквартирный дом, сообщили в региональном оперативном штабе.

    Массированному удару подвергся областной центр и прилегающий муниципальный округ, говорится в сообщении штаба в Max.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», – отмечается в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. Позже оперативный штаб сообщил о девяти пострадавших мирных жителях.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

    «Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

    Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

    Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений

    Bloomberg: США потребовали от Киева отменить санкции против белорусских удобрений

    Bloomberg: США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация активно призывает украинские власти отменить запрет на импорт калийных удобрений из Минска ради ослабления зависимости Александра Лукашенко от Москвы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом добивается смягчения санкций против белорусского экспорта, передает Bloomberg.

    Вашингтон просит Киев открыть рынок для калия и убедить европейские страны сделать то же самое. Американские власти рассчитывают таким образом отдалить Минск от Москвы.

    В этом году Соединенные Штаты уже сняли часть ограничений ради освобождения заключенных. Администрация Дональда Трампа пытается наладить отношения с белорусским лидером. Однако без отмены европейских санкций эффект минимален из-за закрытых портов на Балтийском море.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подтвердил интерес Вашингтона к транзиту удобрений. «Ситуация немного меняется; я могу сказать, что есть дополнительная активность со стороны США», – отметил министр. При этом Вильнюс пока отказывается менять правила национальной безопасности.

    В понедельник Минск объявил о совместных с Россией ядерных учениях. Владимир Зеленский ранее заявлял об угрозе использования белорусской территории для военных действий. Признаков готовности Европейского союза снять запрет на транзит пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение снять санкции с белорусского калия. В ответ на это Литва отказалась пропускать данные удобрения через Клайпедский порт.

    Весной этого года Вашингтон и Минск начали подготовку к заключению двусторонней «большой сделки».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:07 • Новости дня
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривают запуск пассажирских поездов в Китай, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Отечественная компания изучает варианты организации прямого железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой, передают «Вести».

    Глава министерства транспорта Андрей Никитин подтвердил активную проработку данной инициативы.

    «РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят», – сказал он.

    Руководитель ведомства подчеркнул наличие огромного обоюдного интереса у путешественников. Он добавил, что благодаря безвизовому режиму граждане России начали активно посещать Пекин, Шанхай и различные исторические достопримечательности, хотя ранее предпочитали исключительно пляжный отдых на острове Хайнань.

    По оценке министра, межгосударственные отношения в настоящее время продолжают стремительно развиваться на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Компания РЖД в феврале анонсировала запуск беспересадочного железнодорожного сообщения из Иркутска.

    Минтранс России осенью прошлого года спрогнозировал увеличение туристического потока в азиатскую страну на 40%.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    @ Kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с 36-летним гражданином Китая Пэн Паем, передает ТАСС.

    Беседа состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных российско-китайских переговоров и церемонии открытия перекрестных Годов образования.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире

    Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о становлении многополярного мира

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира, передает РИА «Новости».

    Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров глав государств в китайской столице.

    По итогам встречи лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с этим был подписан еще один важный концептуальный документ – совместная декларация о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа.

    Всего представители двух стран приняли 20 документов. Среди наиболее значимых выделяются Совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и Декларация о формировании многополярного мира. Часть этих важнейших актов лидеры государств скрепили своими подписями лично.

    Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса заключили ряд коммерческих и межправительственных контрактов. Договоренности затрагивают углубление взаимодействия в атомной энергетике, промышленности, торговле и транспорте. Также расширено сотрудничество в сфере строительства, образования и кинематографа.

    Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заранее сообщил о планах лидеров двух стран подписать декларацию о многополярности.

    Также Ушаков сообщил о планах подписания порядка 40 двусторонних соглашений.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Комментарии (18)
    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и КНР достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    Россия и КНР достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 07:47 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 273 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая дроны поразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Кубанью, Ставропольским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.

    Напомним, 16 мая российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 89 украинских беспилотников.

    В ночь на вторник над Россией уничтожили 315 украинских дронов.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 07:38 • Новости дня
    В Европе дроны для ВСУ приравняли к холодильнику или смартфону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз производит ударные дроны для Украины с помощью регуляторной лазейки, которая приравнивает военные беспилотники к смартфону или холодильнику до момента установки на них боевой части, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников для Украины, приравняв их к бытовой технике до установки боевой части, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    «В начале 2026 года на территории ЕС активно открываются артельные производства БПЛА. Список самых активных производств недавно был опубликован Министерством обороны РФ. Эти производства были организованы и работают при непосредственном участии украинских специалистов», – заявил эксперт. По его словам, пока аппарат не оснащен взрывчаткой, европейская бюрократия рассматривает его как гражданское изделие, подобное смартфону или холодильнику, что снимает любые ограничения на объемы выпуска.

    Полностью готовые к полету аппараты отправляются на Украину, где их начиняют взрывчатыми веществами. После этого техника применяется на линии соприкосновения или для ударов вглубь российской территории. Кузякин подчеркнул, что количество налетов на гражданские и инфраструктурные объекты России будет стремительно расти именно благодаря подключению европейских мощностей.

    Специалист пояснил, что к концу 2025 года российские силы практически полностью ликвидировали украинскую инфраструктуру по сборке дронов. В результате противник столкнулся с острым дефицитом как дальнобойных аппаратов, так и тактических FPV-дронов. Возникший перевес России на поле боя вынудил Евросоюз активно включиться в процесс производства беспилотников для поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи в пользу беспилотников.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень европейских заводов списком потенциальных целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по местам производства аппаратов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Украинский производитель моделей техники оказался спонсором ВСУ и России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупный украинский производитель сборных моделей военной техники сохранил бизнес в России, выплачивая налоги в бюджеты обеих стран, пишут СМИ.

    Украинский холдинг ICM Holding, выпускающий сборные модели самолетов и танков, продолжает вести бизнес в России через дочернюю компанию ООО «АйСиЭм», пишут «Известия». Предприятие на 80% принадлежит гражданам Украины и за последние четыре года пополнило российскую казну на 9,6 млн рублей.

    На родине компания активно поддерживает ВСУ, выпуская линейку «Храбрая Украина» с фигурками украинских военнослужащих и техники. Кроме того, холдинг уплачивает военный сбор, направляемый на нужды украинской армии. Директор и единственный собственник ICM – киевлянин Александр Бузин, чья выручка в 2025 году превысила 158,5 млн рублей.

    Российский соучредитель ООО «АйСиЭм» Юрий Воронкин подтвердил информацию о создании компании совместно с украинскими партнерами. «Я ничего не могу сделать с ООО «АйСиЭм» – ни выйти из учредителей, ни прекратить директорство. Таково наше законодательство. Основные владельцы приезжать для посещения нотариуса, естественно, не собираются. Фактически ООО ими заброшено, и я в этой ситуации заложник», – заявил бизнесмен.

    В настоящее время российская структура используется для ввоза в страну продукции из Китая и Японии. На маркетплейсах товары ICM с символикой ВСУ подлежат блокировке, однако устаревшие модели, ввезенные до начала спецоперации, все еще встречаются в продаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году номинального владельца холдинга Global Spirits обвинили в финансировании украинской армии за счет прибыли в России.

    В мае 2026 года украинские военные более 30 тысяч раз нарушили режим прекращения огня.

    Российские подразделения улучшили позиции на нескольких направлениях в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин в Пекине встретился с героем совместного фото 2000 года
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья
    Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
    МВД предотвратило 52 нападения подростков на школы

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации