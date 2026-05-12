ВСУ нарушили перемирие 30 тыс. 383 раза
В соответствии с решением верховного главнокомандующего в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки ВС России в зоне спецоперации с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых и позициях, тем не менее было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.
Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск, говорится в канале Max Минобороны.
За истекшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из РСЗО, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотников.
В итоге ВС России зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.
С окончанием действия режима прекращения огня ВС России продолжили спецоперацию.
В частности подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ около Запселья Сумской области.
А в Харьковской области поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Рясным, Грановым и Волоховкой. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих.
В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Пристен, Подлимана и Дружелюбовки Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили более 100 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Тихоновки и Артема Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 75 военнослужащих и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Сергеевки, Белицкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ поблизости от Чаривного, Верхней Терсы Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.
ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, броне машину и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.
Минувшей ночью завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
Накануне сообщалось, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.
Украинские войска в целом проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы.