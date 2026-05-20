Россия и Китай заявили, что отношения стран не носят блокового характера

Tекст: Дмитрий Зубарев

В совместном заявлении об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия подчеркивается мирная направленность межгосударственного диалога, передает РИА «Новости».

«Они не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран», – указывается в тексте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Российский лидер назвал партнерство Москвы и Пекина образцом для всего мира.