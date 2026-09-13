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Автопроизводитель Ford зарегистрировал товарный знак Mustang в России
Американский автомобильный производитель Ford Motor Company официально зарегистрировал на территории России логотип и название легендарной модели Mustang.
Заявки на регистрацию поступили из США от головного офиса корпорации, передает ТАСС.
Отмечается, что защитные бумаги получены сразу на два объекта интеллектуальной собственности. Речь идет о словесном наименовании марки и фирменном графическом логотипе в виде бегущей лошади. Указанные товарные знаки оформлены по 12-му классу международной классификации товаров и услуг. Данная категория охватывает легковые автомобили, а также различные детали и комплектующие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская компания направила три заявки на регистрацию товарных знаков в России.
В конце прошлого года автопроизводитель подал документы на регистрацию десяти своих моделей и бренда Lincoln.
Днем ранее корпорация заявила о намерении зарегистрировать знаки «Форд» и Ford для деятельности в семи сферах.