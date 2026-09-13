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Сотрудников Московского вокзала в Петербурге арестовали за кражу 876 тыс. рублей
В Петербурге суд арестовал руководство Московского вокзала по обвинению в хищении денег и иностранной валюты из забытого пассажиром рюкзака.
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал троих сотрудников Московского вокзала по делу о краже из пассажирского багажа, сообщает ТАСС.
Обвиняемыми стали начальник вокзала Артур Журавлев, его заместитель Ольга Сидор и кладовщик Любовь Кулькова. Им вменяют хищение на сумму более 876 тыс. рублей в различной валюте.
«26 августа указанные денежные средства были изъяты в ходе производства осмотра места происшествия в сейфе кабинета начальника Московского вокзала Санкт-Петербурга. Срок меры [пресечения] – 10 ноября 2026 года», – заявили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии следствия, фигуранты вступили в сговор для присвоения ценностей из забытых вещей. Кулькова, получив рюкзак от службы безопасности, не внесла деньги в акт и передала их Сидор, которая затем отдала средства Журавлеву. Начальник вокзала спрятал их в своем сейфе. Задержали подозреваемых 11 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной следователи предъявили бывшему петербургскому полицейскому обвинение в краже 9 млн рублей.
В июне полиция задержала подозреваемых в хищении 30 млн рублей у местной жительницы.
В июле столичные злоумышленники вынудили молодого человека отдать курьеру сейф с 71 млн рублей.