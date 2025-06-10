Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Минобрнауки: Экзамен по русскому языку для мигрантов переведут на компьютеры
Экзамен по русскому языку для мигрантов полностью перейдет на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года.
Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.
Вопросы контроля за проведением экзамена обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский рассказал, что уже сейчас в опытном режиме действует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе проходит во всех регионах Сибирского федерального округа, в Луганской народной республике и некоторых других регионах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена для мигрантов.
Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.
Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.