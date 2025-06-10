Минобрнауки: Экзамен по русскому языку для мигрантов переведут на компьютеры

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Вопросы контроля за проведением экзамена обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский рассказал, что уже сейчас в опытном режиме действует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе проходит во всех регионах Сибирского федерального округа, в Луганской народной республике и некоторых других регионах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена для мигрантов.

Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.