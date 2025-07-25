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В МВД отказались менять правила допуска водителей старше 60 лет
Пункт о новых механизмах допуска водителей старше 60 лет исключили
Правила допуска к вождению для граждан старше 60 лет останутся без изменений, соответствующая инициатива была исключена из стратегии.
Пункт 34, предусматривавший усовершенствование механизмов допуска граждан старшего поколения к управлению автомобилем, был исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения, передает ТАСС. Решение принято после общественного обсуждения и с учетом мнения экспертов.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поддержал исключение этого пункта.
«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», – отметила Волк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России подготовили стратегию по пересмотру подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который расширяет полномочия ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.