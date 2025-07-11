Эксперты призвали пересмотреть правила допуска пожилых к управлению автомобилем

Tекст: Ирма Каплан

Проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года предусматривает совершенствование механизмов допуска пожилых граждан к управлению транспортом, передает ТАСС.

В документе отмечается, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших – на 33%, а пострадавших – на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп.

Кроме того, на их долю приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов. На фоне ожидаемого сокращения общего населения России доля людей старше 60 лет среди участников дорожного движения к 2030 году может достигнуть 25,8%, а к 2036 году – 27,7%.

«Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении», – отмечается в Стратегии.

Там уточняется, что помимо их подготовки в качестве водителей, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, владельцам автомобилей, оставившим транспорт в автосервисе, следует быть особенно осторожными из-за новых схем мошенников, которые требуют оплаты запчастей по телефону.