Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.45 комментариев
Сальдо оценил ситуацию на Каховском водохранилище
Губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото
Каховское водохранилище после разрушения украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, от него ничего не осталось, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
«Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена», – цитирует РИА «Новости» Сальдо.
По его словам, часть, которая была под водохранилищем превратилась в илистую местность, по которой ВСУ пытаются безуспешно переправиться на левый берег.
Сальдо призвал быстрее освободить Херсонскую область и восстановить плотину водохранилища. Он пояснил, что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее восстановится мелиоративная система.
Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, уйдет около трех лет.