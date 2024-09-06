Сальдо оценил ситуацию на Каховском водохранилище

Губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото

Tекст: Вера Басилая

«Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена», – цитирует РИА «Новости» Сальдо.

По его словам, часть, которая была под водохранилищем превратилась в илистую местность, по которой ВСУ пытаются безуспешно переправиться на левый берег.

Сальдо призвал быстрее освободить Херсонскую область и восстановить плотину водохранилища. Он пояснил, что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее восстановится мелиоративная система.

Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, уйдет около трех лет.