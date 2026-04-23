Топ-менеджеров издательства «Эксмо» отпустили после допроса
СК отпустил гендиректора «Эксмо» Капьева после допроса под обязательство о явке
Генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и нескольких других топ-менеджеров отпустили после допроса из Следственного комитета России под обязательство о явке, сообщили в пресс-службе издательства.
«Следственный комитет отпустил под обязательство о явке после допроса топ-менеджеров »Эксмо«, включая гендиректора издательства Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую», – сообщили представители компании.
В издательстве подчеркнули, что никаких изъятий литературы в московском офисе или на складах не проводилось. Компания провела более 45 тыс. внутренних экспертиз с привлечением искусственного интеллекта и отправила на внешнюю проверку свыше 500 наименований, передает РИА «Новости».
Из-за изменений в законодательстве «Эксмо» сняло с продажи 1080 наименований книг общим тиражом более 660 тыс. экземпляров, что составило менее 1% ассортимента. Еще более 3 тыс. изданий подверглись корректуре. В компании добавили, что ни одна из списанных книг не числится в федеральном списке экстремистских материалов Минюста России. Книги издательства «Эксмо», фигурирующие в уголовном деле, по которому допрашивали Капьева, также не попали в список экстремистских материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что правоохранители доставили Капьева на допрос в Следственный комитет. Силовики нагрянули с обысками к топ-менеджерам книжного издательства из-за распространения запрещенной ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Ранее следователи отпустили после беседы директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина.