Директора по дистрибуции «Эксмо» отпустили после допроса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издательство «Эксмо» продолжает свою деятельность в обычном режиме и оказывает полное содействие следствию, передает ТАСС. Пресс-служба компании подчеркнула, что юристы активно участвуют в разбирательстве и содействуют скорейшему разрешению ситуации.

В ходе расследования 14 мая представители силовых структур изъяли материалы, связанные с книгами Popcorn Books, причем сотрудникам «Эксмо» отказали в копии постановления на изъятие. Компания уточнила, что все действия сопровождались предъявлением постановления.

Было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к деятельности экстремистской организации. В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около десяти человек, которым грозило до восьми лет лишения свободы.

15 мая после допроса Норовяткин был отпущен, сообщили в пресс-службе. Остальная информация, по их словам, не подлежит разглашению в интересах следствия.

Поводом для расследования стали две книги издательства Popcorn Books, на которые ранее обратила внимание Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Книги были опубликованы до принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В 2023 году «Эксмо» приобрело контрольный пакет акций Popcorn Books.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу о пропаганде признанного экстремистским в России международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.