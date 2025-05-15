В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
Директора по дистрибуции «Эксмо» отпустили после допроса
После допроса в Москве был отпущен директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин, задержанный по делу о пропаганде ЛГБТ-книг (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), изданных Popcorn Books.
Издательство «Эксмо» продолжает свою деятельность в обычном режиме и оказывает полное содействие следствию, передает ТАСС. Пресс-служба компании подчеркнула, что юристы активно участвуют в разбирательстве и содействуют скорейшему разрешению ситуации.
В ходе расследования 14 мая представители силовых структур изъяли материалы, связанные с книгами Popcorn Books, причем сотрудникам «Эксмо» отказали в копии постановления на изъятие. Компания уточнила, что все действия сопровождались предъявлением постановления.
Было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к деятельности экстремистской организации. В Москве задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около десяти человек, которым грозило до восьми лет лишения свободы.
15 мая после допроса Норовяткин был отпущен, сообщили в пресс-службе. Остальная информация, по их словам, не подлежит разглашению в интересах следствия.
Поводом для расследования стали две книги издательства Popcorn Books, на которые ранее обратила внимание Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Книги были опубликованы до принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В 2023 году «Эксмо» приобрело контрольный пакет акций Popcorn Books.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу о пропаганде признанного экстремистским в России международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.