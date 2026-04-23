Berliner Zeitung предрекла необратимые изменения в отношениях Германии и России
Утверждение новой военной стратегии Германии, где Россия названа главной угрозой, приведет к необратимым изменениям отношений между странами, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер.
Майер заявил в Berliner Zeitung, что «новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином», передает РИА «Новости».
«Последствия ощутят на себе все немцы», – отмечается в публикации. Автор также подчеркивает, что стратеги бундесвера глубоко убеждены в реальности военной угрозы со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию для создания сильнейшей армии в Европе. В качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия, что обозначено на официальном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил появление чувства тревоги у многих европейцев из-за этих планов. Ранее в Кремле указывали на возвращение опасности со стороны Берлина.