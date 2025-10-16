Три американских вертолета совершили экстренную посадку в Японии

Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Три военных вертолета ВС США совершили экстренную посадку в аэропорту города Такамацу на западе Японии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
По данным источника, инцидент произошел без пострадавших, однако причины вынужденной посадки пока не раскрываются.
Местные власти и жители Японии не раз высказывали обеспокоенность случаями с американской военной авиацией, которая размещена в стране. Подобные инциденты вызывают недовольство среди населения и становятся предметом обсуждения на региональном уровне.
Ожидается, что по итогам происшествия японская сторона может запросить у американских военных дополнительную информацию о причинах случившегося. Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов и администрации аэропорта.
Напомним, в августе британский истребитель F-35B совершил экстренную посадку в аэропорту Японии.
Ранее истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки.