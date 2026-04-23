Напавший на врачей в Махачкале мужчина нанес им ранения в область лица и шеи
Мужчина, который с ножом набросился на медицинский персонал в Махачкале, нанес пострадавшим врачам ранения в область лица и шеи, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Мужчина нанес ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам: травматологу и хирургу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Глава пресс-службы Гаяна Гариева уточнила, что погибших в результате нападения нет, однако один из пострадавших медиков переведен в реанимацию в критическом состоянии, передает ТАСС.
Установлено, что нападавший прибыл в клинику за компанию с родственником, чьей супруге требовалась помощь. Ожидая их, он «слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты, выходил из приемного покоя на улицу и заходил вновь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали 32-летнего подозреваемого из Хасавюртовского района, который совершил нападение в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.