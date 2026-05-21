Задержаны подростки после поножовщины в Петербурге
В Петербурге задержали новых участников конфликта в ресторане быстрого питания, в результате которого 15-летний школьник получил более 20 ножевых ранений, сообщили в региональном ГУ МВД.
Правоохранительные органы задержали еще двоих подростков, участвовавших в конфликте в заведении фастфуда в Выборгском районе Петербурга, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел ранее, когда между двумя компаниями молодых людей возникла ссора, переросшая в драку.
В ходе потасовки 17-летний студент колледжа нанес 15-летнему оппоненту не менее 23 ударов ножом. Нападавшему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«19 мая… у дома 123… по проспекту Народного Ополчения… задержан второй участник конфликта – 14-летний подросток. В тот же день… у дома 9 по улице Тимуровской оперативниками уголовного розыска задержан третий участник конфликта – 15-летний школьник», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали нанесшего 23 ножевых ранения подростка.