Суд в Сочи отправил женщину в колонию за нацистскую картину
Суд в Сочи отправил женщину в колонию за публикацию нацистской символики в соцсети
Жительница Сочи получила полтора года колонии-поселения за размещение изображения с нацистской символикой и надписью «Victoria» на своей странице в интернете.
Центральный районный суд города Сочи вынес приговор в отношении Ирины Костровой за публичную демонстрацию нацистской атрибутики, сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы судов Краснодарского края, в августе 2023 года Кострова разместила на странице в социальной сети «Одноклассники» картинку с солдатом на танке с буквой «V», флагом нацистской Германии и надписью «Victoria». Позади изображенного стояли вооруженные люди, а в небе были видны самолеты.
Ранее, в мае 2023 года, женщина уже подвергалась административному наказанию за публикацию аналогичной символики Третьего рейха. Несмотря на это, она продолжила публикацию атрибутики, что стало основанием для уголовного преследования, уточнили в пресс-службе.
Суд признал Кострову виновной по части 1 статьи 282.4 УК России (Публичная демонстрация нацистской атрибутики, совершенная после административного наказания) и назначил наказание – полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В ходе слушаний Кострова свою вину не признала и отказалась от показаний, данных на предварительном следствии. Приговор пока не вступил в законную силу.
