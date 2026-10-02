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Экс-главу ростовского завода отдали под суд за махинации с гособоронзаказом
Бывшего генерального директора ростовского предприятия «Горизонт» Игоря Хохлова будут судить за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Хохлова, обвиняемого в махинациях с оборонными контрактами, передает РИА «Новости». «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Горизонт» Игоря Хохлова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия», – сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Следствие установило, что в 2023 году руководитель предприятия предоставлял заказчикам фальшивые документы о расходах на производство радиоэлектронного оборудования. Подобные действия привели к необоснованному завышению цен на работы и нанесли значительный имущественный ущерб.
Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего они поступят в суд. На имущество фигуранта наложен арест на сумму более 25 млн рублей, а часть нанесенного вреда уже возмещена.
В начале 2026 года сотрудники УФСБ России вскрыли преступную схему, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале следователи завели уголовное дело на бывшего гендиректора завода «Горизонт» из-за завышения себестоимости военной продукции.
В мае суд приговорил топ-менеджера другого ростовского предприятия к тюремному сроку за махинации на 2 млрд рублей.
В том же месяце силовики арестовали бывшего первого замгендиректора Главного управления специального строительства Виктора Школыка по делу о злоупотреблениях с гособоронзаказом.